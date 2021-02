Darauf dürften die Fans lange gewartet haben! Tommi Schmitt ist vor allem als TV-Autor und Podcaster bekannt. Jeden Mittwoch bringt er seine Fans gemeinsam mit Stand-up-Comedian Felix Lobrecht (32) bei "Gemischtes Hack" zum Lachen. Doch schon bald wird der Kolumnist auch mal alleine im Rampenlicht stehen: Denn der 32-Jährige bekommt seine eigene Fernsehshow! Und jetzt steht sogar der Starttermin fest.

Wie DWDL berichtete, wird "Studio Schmitt" ab dem 8. April beim ZDF zu sehen sein. Ab dann soll es jeden Donnerstag um 22:15 Uhr eine neue Folge geben – ab 20:15 Uhr werden die jeweiligen Ausgaben allerdings schon in der ZDF-Mediathek zur Verfügung stehen. In der Show soll es in erster Linie um Tommis persönliche Einordnung tagesaktueller Geschehnisse gehen. "Von Popkultur und Politik über Populismus und Prominenz bis zu Popcorn und Pommes – Tommi Schmitt schaut mit seinem ganz eigenen Blick auf die Welt und ordnet das Zeitgeschehen ein. Er sagt seine Meinung und zeigt klare Haltung [...]", heißt es bei ZDFneo.

In der Show wird der Freund von Influencerin Caro Daur (25) außerdem auf "spannende Persönlichkeiten" treffen. Außerdem sollen Studiospiele und überraschende Einspieler geplant sein. Tommi wolle seinen Gästen einen sicheren Raum bieten, in dem sich jeder wohlfühlen und seine Gedanken frei äußern könne.

Instagram / felix_lobrecht Felix Lobrecht und Tommi Schmitt

Instagram / tommischmitt Podcaster Tommi Schmitt

Instagram / tommischmitt TV-Autor Tommi Schmitt

