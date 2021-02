Diese Nachricht dürfte zahlreiche Fans der House-Musik so richtig traurig stimmen! Guy-Manuel de Homem-Christo und Thomas Bangalter – besser bekannt als das Duo Daft Punk – begeisterten mit Songs wie "One More Time" oder "Get Lucky" und ihren flippigen Roboterhelmen Millionen von Supportern auf der ganzen Welt. Doch damit ist in Zukunft Schluss: Die Musiker haben jetzt die Trennung ihres Duos Daft Punk verkündet!

Auf YouTube teilten die beiden Musiker jetzt ein Video namens "Epilogue" – und in dem geben die Künstler das Ende ihrer aktiven Karriere bekannt. "1993 bis 2021", heißt es in dem Clip unter anderem in leuchtender Schrift. Die langjährige Sprecherin des Duos bestätigte die Trennung außerdem gegenüber dem US-Musikmagazin Pitchfork. Ein Grund für das Daft-Punk-Aus erläuterte diese allerdings nicht.

Während der rund 28-jährigen Karriere arbeiteten Guy-Manuel und Thomas mit zahlreichen Stars der internationalen Musikbranche zusammen: So hatte sich das Duo in der Vergangenheit beispielsweise bereits mit The Weeknd (31), Pharrell Williams (47) und auch Kanye West (43) zusammengetan. Außerdem hatte Daft Punk den Soundtrack zum Science-Fiction-Film "Tron: Legacy" geliefert.

Getty Images Daft Punk im Februar 2017 in Los Angeles

Das Musik-Duo Daft Punk bei den Grammy Awards 2014

Daft Punk, französisches Musik-Duo

