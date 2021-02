Ellie Goulding (34) gewährt einen Blick auf ihre aktuell sehr spannende Körpermitte! Die Sängerin und ihr Mann Caspar Jopling (29) erwarten ihr erstes Kind. Die werdende Mama hatte sich bereits in der 30. Schwangerschaftswoche befunden, als sie mit den erfreulichen Babynews an die Öffentlichkeit ging. Die Musikerin hatte dabei bereits angedeutet, dass sie inzwischen recht kurvig geworden sei. Jetzt dürfen sich auch endlich ihre Fans ein Bild davon machen: Ellie zeigt erstmals ihren Babybauch!

Auf den Vogue-Fotos trägt Ellie ein langes weißes Kleid. Ihr markantes blondes Haar fließt über den Stoff, während sie sanft ihre Hand auf ihr wertvollstes Gut legt: ihre Babykugel. Auf einem anderen Pic schlüpft die baldige Mama erneut in ein weißes Gewand und ist auf dem Rand einer Badewanne sitzend zu sehen. Ihre gewölbte Körpermitte ist dabei deutlich zu erkennen. Lange wird es also nicht mehr dauern, bis Ellie und Caspar ihr Baby endlich in die Arme schließen dürfen.

Mit der Schwangerschaft hatte die "Love Me Like You Do"-Interpretin zunächst gar nicht gerechnet. "Das war nicht geplant. Der Gedanke, schwanger zu werden, schien gar nicht realisierbar zu sein", erklärte die Beauty im Interview mit der Vogue. Am ersten Hochzeitstag fanden Ellie und Caspar schließlich heraus, dass sie ein Baby erwarten. "Es war verrückt, weil es unser einjähriges Jubiläum war", schilderte die Blondine diesen Moment.

Anzeige

Getty Images Caspar Jopling und Ellie Goulding bei der royalen Hochzeit von Prinzessin Eugenie

Anzeige

Getty Images Ellie Goulding in Philadelphia, Pennsylvania im Jahr 2016

Anzeige

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de