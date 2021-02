Die Promiwelt freut sich gemeinsam mit der frischgebackenen Mutter Mandy Moore (36)! Die Schauspielerin und ihr Ehemann, der Dawes-Frontmann Taylor Goldsmith, sind erstmals Eltern eines Sohnes geworden. Sie gaben ihrem niedlichen Nachwuchs den Namen August Harrison. Die Geburt des kleinen Sonnenscheins veranlasste VIPs jetzt dazu, Mandy ihre herzlichsten Glückwünsche auszusprechen: Diese Stars begrüßten den neuen Erdenbürger mit warmen Worten im Netz!

Unter anderem widmete O.C. California-Star Rachel Bilson (39) der neuen Mama Mandy einige herzliche Zeilen auf Instagram. "Ich gratuliere euch zu eurer süßen, schönen, neuen Liebe, dem kleinen Gus." Schauspielerin Sophia Bush (38) nannte die kleine Familie ihre "Lieblinge" und das ehemalige Sports-Illustrated-Model Brooklyn Decker (33) schrieb: "Willkommen auf der Welt, Gus!". Auch Vampire Diaries-Bekanntheit und Zweifach-Mama Claire Holt (32) brachte ihre Freude über Mandys Nachwuchs zum Ausdruck: "Oh mein Gott! Ich freue mich so sehr für euch."

Mandys Serienkollegin bei This is us, Chrissy Metz (40), ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, rührende Worte für den kleinen August zu finden. "Ach du meine Güte! Willkommen, Gus!", schrieb die Sängerin in der Kommentarspalte. Seit 2016 stehen die beiden Darstellerinnen für "This is us" gemeinsam vor der Kamera. Chrissy spielt in der Golden Globe-prämierten Erfolgsserie die Rolle der Kate Pearson. Mandy verkörpert Kates Mutter Rebecca Pearson.

Instagram / mandymooremm August Harrison Goldsmith, Sohn von Mandy Moore

Getty Images Rachel Bilson im Jahr 2005

Getty Images "This is us"-Stars: Mandy Moore und Chrissy Metz

