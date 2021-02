Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (31) hatten etwas zu feiern! Eigentlich heiratete das Supermodel den Tokio Hotel-Gitarristen am 3. August 2019. Doch davor machten Spekulationen die Runde, dass sie schon längst den Bund fürs Leben eingegangen seien – und zwar am 22. Februar 2019. Ob die beiden an dem Tag tatsächlich schon heirateten, ist unklar. Mit Sicherheit scheint dieses Datum aber eine besondere Bedeutung sie zu haben: Heidi und Tom zelebrierten den Tag mit Herzchenballons und Champagner!

Die besonderen Aufnahmen teilt die Germany's next Topmodel-Chefin in ihrer Instagram-Story. Der Tag begann für das Ehepaar mit einer Flasche Champagner, die in einem Raum voller Herzchenballons geöffnet wurde. Daraufhin cruisten die Turteltauben in einem Cabrio durch die Straßen von Los Angeles und strahlten mit der Sonne um die Wette. Heidi zeigt außerdem ein Herz aus Rosen in der Story und teilt ein Foto von Tom, das sie mit einem roten Herzchen verziert hat.

Dass die Jurorin offenbar eine Vorliebe für Rosengeschenke hat, bewies sie bereits eine Woche zuvor am Valentinstag. Auf Instagram präsentierte sich die 47-Jährige per Foto mit einem gewaltigen Strauß roter Rosen und zeigte mit einem romantischen Filter ganz klar, für wen ihr Herz schlägt: Das Gesicht ihres Mannes Tom taucht in ihren Brillengläsern auf! "My Valentine", lauteten Heidis süßen Worte dazu.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz Jahrestag

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz in Los Angeles, 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum am Valentinstag 2021

