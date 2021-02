Deutschland ist wieder im Ratefieber – und das liegt an The Masked Singer! Seit vergangener Woche flimmert die beliebte Musikshow wieder über die TV-Bildschirme und zieht das Publikum mit musikalischen Auftritten und spannenden Indizien in ihren Bann. Natürlich gibt es bereits jede Menge Tipps, welcher Promi unter welcher Maske stecken könnte und vor allem bei einem scheinen sich die Fans relativ einig zu sein: Verbirgt sich unter dem "The Masked Singer"-Dino womöglich Sasha (49)?

Bei Twitter fällt in diesem Zusammenhang nicht nur einmal der Name des Sängers – und auch im offiziellen ProSieben-Voting liegt er hoch im Kurs. Doch kommt das überhaupt hin? Zumindest ein paar Indizien sprechen dafür. Während der Dino in der ersten Show enorm darauf achtete, seine Stimme zu verstellen, gab er dieses Vorhaben in Show zwei aber wieder auf und entpuppte sich plötzlich als Gesangstalent. Es könnte also sein, dass sich unter der Maske eventuell ein professioneller Musiker verbirgt. Einige Zuschauer meinen, vor allem in rockigen Sequenzen Sashas Stimme herausgehört zu haben – ob das schon reicht, den Dinosaurier zu entlarven?

Der 49-Jährige blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Er ist sowohl national als auch international angesagt und konnte unter anderem vier Echos, einen Bambi, den Deutschen Fernsehpreis und noch ein paar Preise mehr abstauben. Auch bei der TV-Show Schlag den Star ging er als Sieger hervor – er ist also voll der Gewinner-Typ. Der "The Masked Singer"-Dino betont, dass er es hasst zu verlieren und dass er sonst zum "Biest" wird. Außerdem kommt der Dinosaurier immer zu auf seine Zähne zu sprechen – was es damit wohl auf sich hat? Fest steht auf jeden Fall, dass Sasha bereits im vergangenen Jahr im Gespräch war. Er wurde damals für das Faultier gehalten, das sich allerdings als Schauspieler Tom Beck (42) entpuppte.

Instagram / sasha.music Sasha, Sänger

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Dinosaurier

Getty Images Sasha, Sänger

