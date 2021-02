Christina Luft (31) kann den Start der neuen Let's Dance-Staffel kaum noch erwarten! Heute Abend ist es endlich so weit: 14 Kandidaten treten in der Tanzshow wieder gegeneinander an – und wollen das Siegertreppchen erreichen. Auch Vollprofi Christina wird wieder das Parkett stürmen. Einige Stunden vor Beginn der Auftaktfolge meldet sie sich nun zu Wort – und kann ihr Lampenfieber dabei nicht mehr verbergen!

"Es ist Freitag! Und der erste Showtag! Ganz ehrlich, ich bin aufgeregt!", gibt Christina in einem neuen Instagram-Post zu. Doch nicht wegen der Performance habe sie Lampenfieber, sondern wegen der Partnerwahl. Bei ihr ist die drängende Frage: Darf sie den Promi wählen oder wird sie jemandem zugeteilt? "So viele Ideen, so viel Kreativität und so viel Herzblut möchte ich dieses Jahr wieder auf die Fläche zaubern und bin gespannt, wen ich bei seiner Reise begleiten, pushen und zu Höchstleistungen führen kann", freut sie sich.

Im vergangenen Jahr war Luca Hänni (26) ihr Tanzpartner. Die beiden sorgten bei den Zuschauern immer wieder für Gänsehaut. Sie konnten sich zwar nicht bis zum ersten Platz tanzen – dafür fanden sie in dem Format aber ihr privates Glück: Sie kamen sich während der Dreharbeiten näher und sind bis heute ein Liebespaar.

Anzeige

Instagram / christinaluft Christina Luft im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / christinaluft Christina Luft, Tänzerin

Anzeige

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de