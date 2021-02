Was für ein Hammer-Auftritt gleich zu Beginn! Seit wenigen Minuten flimmert die 14. Staffel von Let's Dance über die TV-Bildschirme. Nach langem Warten können die Fans von nun an jeden Freitag die Jury um Joachim Llambi (56) und das Moderations-Duo Daniel Hartwich (42) und Victoria Swarovski (27) wieder im TV verfolgen. Und vor allem Letztere legt in der Kennenlern-Show einen ziemlich eleganten Auftritt hin: Vicky überrascht die Fans in einem eleganten Gala-Kleid mit hohem Beinschlitz!

Beim Opening verzaubert die 27-Jährige die TV-Zuschauer in einem wunderschönen Abendkleid. Das bodenlange, rotfarbene Satinkleid besticht neben einem recht freizügigen De­kolle­té auch mit einem sehr hohen Schlitz am Bein. Ihren divenhaften Look komplettiert die Moderatorin mit dezenten Creolen und einer offenen Wallemähne. "Victoria sieht einfach großartig aus" oder "Victoria trägt den Sylvie-Style", schrieben zwei Twitter-User.

Doch nicht nur Victoria besticht mit ihrem glamourösen Look – auch die "Let's Dance"-Jury ist in der Auftakt-Show in den Glitzer– und Glamour-Topf gestolpert. Neben Jurorin Motsi Mabuse (39) entschied sich auch Herr Llambi für einen Schimmer-Anzug. Jorge Gonzalez (53) hingegen stach mal wieder mit einem extravaganten Outfit aus der Masse hervor.

