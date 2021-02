In wenigen Stunden ist es endlich wieder so weit: Dann zeigen 14 Promi-Kandidaten bei Let's Dance, was sie auf dem Tanzparkett so drauf haben. Bei den Profitänzern, die den VIPs zur Seite stehen, darf natürlich auch Kathrin Menzinger (32) nicht fehlen. Wem sie bald das Tanzen beibringt, weiß sie zwar noch nicht – Kathrin kann es aber kaum noch erwarten, mit dem Abenteuer "Let's Dance" wieder loszulegen.

Das machte die 32-Jährige jetzt mit einem Instagram-Post deutlich. Zu einigen Fotos von sich und ihrem letztjährigen Tanzpartner Tijan Njie (29) schrieb sie: "Die schönste Tanzshow der Welt startet endlich wieder! Ich kann es nicht erwarten, kreativ zu sein, zu tanzen, zu trainieren, zu unterrichten, zu performen, zu lachen, zu schwitzen, hart zu arbeiten und alles zu geben, um meinen Tanzpartner strahlen zu lassen." Kathrin ist also schon wieder im totalen "Let's Dance"-Fieber.

Welcher Profi mit welchem Promi tanzt, entscheidet sich heute Abend in der Kennenlern-Show. Während die anderen Paare dann einander zugeteilt werden, dürfen sich Christina Luft (31) und Christian Polanc (42) aber wahrscheinlich ihren jeweiligen Tanzpartner aussuchen. Die beiden "Let's Dance"-Stars haben nämlich im vergangenen Jahr die Profi-Challenge gewonnen.

Getty Images Tijan Njie und Kathrin Menzinger

Getty Images Tijan Njie und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Luft und Christian Polanc bei "Let's Dance"

