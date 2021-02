Cathy Hummels (33) setzt auf mehr Selbstliebe! Auf den Social-Media-Kanälen der Influencerin geht es eigentlich meist um Mode, Ernährung und Lifestyle. Ab und zu gewährt die Frau von Mats Hummels (32) aber auch private Einblicke. Doch bei all ihrem Content scheinen einige User immer nur ein Auge für den Körper der Mutter des kleinen Ludwig zu haben. Auch wegen ihrer extrem zierlichen Figur muss sie oftmals Kritik einstecken. Doch davon lässt sich die Beauty nicht unterkriegen: Jetzt zeigt Cathy im Netz, wie wohl sie sich momentan in ihrer Haut fühlt!

In ihrer Instagram-Story teilt die 33-Jährige einen Clip, in dem sie ihren Bauch filmt. Sie greift sich ein paar süßen Röllchen Haut und zuppelt dran herum. "Ganz genau, das ist Haut. Und ich bin voll stolz drauf, da war mein Ludwig drin", strotzt die Autorin voller Selbstbewusstsein. Mit "Liebe deinen Körper" und "No Bodyshaming" setzte sie außerdem ein klares Statement unter ihren Post, dass jeder Körper wertvoll ist und es verdient, geliebt zu werden.

Auf einem anderen Instagram-Schnappschuss sitzt Cathy in einem knallengen roten Body auf einer Brücke und blickt ganz gelassen in die Kameralinse. "Glücklichsein ist mein Filter – ach ja, plus Lebensfreude gemessen in fünf Kilo plus und dadurch mehr Falten am Bauch", offenbart die Moderatorin ihr momentanes Lebensgefühl.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels' Bauch

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Februar 2021

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de