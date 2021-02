Der nächste Schauspieler sagt dem Unter uns-Set Lebewohl! Während die Abschiede von Josephine Becker (21) und Antonia Michalsky (30) für die meisten Zuschauer der RTL-Daily ziemlich überraschend kamen, dürfte der Ausstieg von Jonathan Elias Weiske (25) ziemlich vorhersehbar gewesen sein. Der Berliner spielt Sebastian Hoffmann, einen Sexualstraftäter, der aktuell wegen der Vergewaltigung an Vivi (Sharon Berlinghoff, 25) vor Gericht steht. Ob er verurteilt wird oder aus der Schillerallee flüchtet, ist derzeit zwar noch nicht ganz klar – egal, wie: Darsteller Jonathan wird definitiv nicht mehr vor der Kamera stehen.

"Ich werde ganz Köln vermissen, die Stadt und die Menschen und dazu gehören auch meine Kollegen. Es war eine intensive Zeit!", resümiert der 25-Jährige im Gespräch mit PicturePuzzleMedien und behält sein "Unter uns"-Abenteuer trotz der krassen Story um seine Figur offenbar in guter Erinnerung. Jonathan ist froh, dass er die kritische Thematik durch die Rolle unterstützen konnte – freut sich jetzt aber auf neue Projekte. "Ich habe gerade die Dreharbeiten für ein ZDF-Serienformat beendet und stecke jetzt in groben Vorbereitungen für ein neues Projekt", verrät er – dieses Projekt habe derzeit aber noch unter den Auswirkungen der Pandemie zu leiden.

Auch Sharon, die sich für die Vorabendserie in die Rolle des Vergewaltigungsopfers begeben musste, hat harte Drehtage hinter sich und dürfte froh sein, dass mit dem Ausstieg ein Ende in Sicht ist. "Wenn wir damit erreichen, dass unsere Zuschauer dieses Thema stärker im Fokus haben und aufmerksamer sind, haben wir einen wichtigen Schritt gemacht", versuchte sie der Geschichte in der Vergangenheit aber bereits etwas Positives abzugewinnen.

TVNOW/ Stefan Behrens Jonathan Elias Weiske und Sharon Berlinghoff in einer "Unter uns"-Szene

TVNOW / Stefan Behrens Vivien (Sharon Berlinghoff) und Sebastian (Jonathan Elias Weiske) bei "Unter uns"

Instagram / sharonsophie Sharon Berlinghoff im März 2020

