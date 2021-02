Ihre Beziehung scheint wirklich ernst zu sein! Seit wenigen Wochen ist es ganz offiziell: Scott Disick (37) ist vom Markt! Monate nach der Trennung von Sofia Richie (22) datet der Ex-Freund von Kourtney Kardashian (41) nun Nachwuchsschauspielerin Amelia Gray Hamlin (19). Und das es bei den beiden wohl richtig ernst ist, verdeutlicht nun das: Scotts Kinder Mason (11), Penelope (8) und Reign (6) haben wohl ganz offensichtlich Amelia bereits kennengelernt!

Wie Paparazziaufnahmen zeigen, waren die drei Kids, die der 37-Jährige zusammen mit Ex-Freundin Kourtney hat, mit ihm und seiner neuen Flamme in Miami unterwegs. Ziemlich leger gekleidet verlässt die kleine Gruppe auf den Fotos ihr Hotel, ehe sie zum Flughafen gefahren ist. Noch am selben Tag haben die fünf Miami verlassen und sind in einem Privatjet zurück nach Hause geflogen. Sieht ganz so aus, als haben Scotts Kinder die 19-Jährige gut in der Familie aufgenommen.

Und was macht seine Ex Kourt derweil? Die 41-Jährige steckt ebenfalls in einer ganz frischen Liebesbeziehung – und zwar mit dem Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (45). Auch der Keeping up with the Kardashians-Star hat wohl schon die zwei Kinder des 45-Jährigen kennengelernt. Erst kürzlich hatte Kourtney nämlich mit der ältesten Tochter des Musikers ein Brot gebacken.

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick und seine Freundin Amelia Hamlin im Februar 2021

MEGA Amelia Hamlin mit Scott Disicks Kindern Mason und Reign in Miami 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, US-amerikanischer Reality-TV-Star

