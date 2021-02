Sarah Knappik (34) hat mit dem einen oder anderen Schwangerschafts-Wehwehchen zu kämpfen! Im Januar verkündete die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin stolz: Sie erwartet ihr erstes Baby. Ihr Partner und Vater des Kindes ist und bleibt weiterhin unbekannt, stellte das Model klar. Doch was die Entertainerin gerne öffentlich teilt, sind offenbar die Beschwerden, die sie in der fortgeschrittenen Schwangerschaft plagen: Sarah hat schlimmes Sodbrennen!

Auf Instagram berichtete die Sängerin über ihr aktuelles Befinden aber nicht auf gewöhnliche Weise. In der humorvollen Art, für die Sarah bekannt ist, gab die Blondine einen Rap-Text zum Besten. "Die Leute fragen mich, Sarah, ist denn alles im Lot, ich sage euch, Leute, ich hab Probleme, ich habe übelstes Sod", rappte die 34-Jährige im Takt und unterhielt ihre Community wieder mal köstlich.

"Unperfekter Spaß – muss auch mal sein", witzelte Sarah zu dem Beitrag. Doch nicht nur das Sodbrennen macht der werdenden Mutter aktuell zu schaffen. "Mami sieht schon komisch aus mit ihrem Haaransatz. Ich brauche einen Friseur!", rief die ehemalige Castingshow-Kandidatin lauthals in die Kamera. Mit einem Friseurtermin müsste sich Sarah wohl beeilen, denn im April soll ihr kleiner Spross schon das Licht der Welt erblicken. Dann wird die TV-Bekanntheit sicherlich jede einzelne Minute mit ihrem Baby verbringen wollen.

