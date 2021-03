Hat Rita Ora (30) etwa schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite? Erst vor wenigen Wochen behauptete ein Insider, dass sich die Sängerin und ihr Freund, der Filmemacher Romain Gavras, getrennt haben sollen. Dazu äußerten sich bislang zwar weder Rita noch Romain persönlich – jetzt könnten sich die Gerüchte allerdings bestätigen: Immerhin wurde die Britin nun bei einem Strandausflug mit einem anderen Mann abgelichtet – der ihr dabei ziemlich nahekam!

Paparazzi-Bilder, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigen Rita beim Schwimmen mit einem unbekannten Mann in einer Bucht bei Sydney. Die beiden wirken sehr vertraut und klammern sich im Wasser eng aneinander. Um wen es sich bei dem braunhaarigen Beau handelt, ist bis dato aber nicht klar. Auch in welchem Verhältnis die "Let You Love Me"-Interpretin zu ihm steht, ist noch ein Geheimnis.

Rita macht in Australien momentan jedoch keinen Urlaub, sondern ist dort aus beruflichen Gründen. Sie sitzt neben Keith Urban (53), Guy Sebastian und Jessica Mauboy (31) in der Jury der neuen Staffel von The Voice Australia und befindet sich aktuell mitten in den Dreharbeiten der Gesangsshow. Doch vielleicht hat sie in dem dunkehaarigen Unbekannten ja auch eine neue Liebe gefunden – was meint ihr? Stimmt ab!

KCS Presse / MEGA Romain Gavras

Getty Images Rita Ora im November 2020 in London

Getty Images Rita Ora, Sängerin

