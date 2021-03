Es geht in den Kilo-Endspurt! Dass Pietro Lombardi (28) wieder so richtig fit werden will, ist längst kein Geheimnis mehr. Schon Ende 2020 verriet der Sänger, dass er bereits stolze 20 Kilo abgenommen hat und alle seine Klamotten unglaublich locker sitzen. Allerdings ist Pie noch nicht an seinem Ziel angekommen. Der Musiker verrät jetzt: In ein paar Wochen sollen stahlharte Muckis seinen Körper zieren.

"Schaut euch mal meinen Speck an. Die obere Brust ist gar nicht so schlecht, aber ansonsten bin ich ein Mülleimer", beschwert sich der 28-Jährige in seiner Instagram-Story und präsentiert den Followern seinen nackten Oberkörper. Auch wenn er bereits fleißig mit Gewichten trainiert, liegt offenbar noch ein harter Weg vor dem DSDS-Star. "Da muss echt etwas passieren. Ich hoffe, ich kann in vier Wochen das Video anschauen und sagen: Okay, der Speck ist weg", schreibt er zu dem Clip. Wenn es also nach dem Sänger geht, können sich seine Fans schon im April auf das nächste Body-Update freuen.

Dass Mega-Muskeln und Sixpack zwar nett anzusehen sind, aber nicht alles an einem Menschen ausmachen, macht Pietro in seiner Story allerdings ebenfalls deutlich. Der "Phänomenal"-Interpret ist bekennender Fan von Love Island und freut sich auf die neue Staffel, die kommende Woche startet. Dort wünscht er sich laut eigener Aussage aber "echte Granaten" – und die sind seiner Meinung nach nicht nur äußerlich heiß: "Es geht nicht darum, ein Sixpack zu haben. Es geht ums Herz!"

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Juni 2020

