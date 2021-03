Was für ein niedlicher Anblick! Gemeinsam mit Sängerin Katy Perry (36) begrüßte "Herr der Ringe"-Darsteller Orlando Bloom (44) vergangenen August ein Töchterchen auf der Welt – und gaben ihr den süßen Namen Daisy Dove. Immer wieder schwärmen die zwei nicht nur von ihrem goldigen Nachwuchs, sondern auch von den Elternqualitäten des jeweils anderen. Und diese stellte Orlando nun bei einem Ausflug unter Beweis: Der Schauspieler trug Daisy beschützend ganz nah an seinem Körper!

Auf neuen Aufnahmen, die The Sun vorliegen, konnte man nun einen Blick auf die kleine Familie erhaschen. Offenbar machten sie zusammen mit Freunden einen Spaziergang auf der paradiesischen Insel Hawaii. In einem sportlichen grauen Zweiteiler marschierte Katy entspannt neben ihren Liebsten. Und Orlando hatte dabei Daisy in einer Babytrage vorm Bauch und unterstützte stets ihr kleines Köpfchen mit der Hand.

Ein sehr seltener Anblick, denn die Turteltauben versuchen, besonders das Leben als Eltern von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Zuletzt gaben Katy und Orlando trotzdem ein paar Details der Geburt ihrer Tochter preis. So offenbarte die "Fireworks"-Interpretin vor Kurzem in einem Interview, dass ihr Verlobter die Entbindung mitgefilmt habe.

Anzeige

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom, Schauspieler

Anzeige

Instagram / katyperry Schauspieler Orlando Bloom und Sängerin Katy Perry

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de