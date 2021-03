Scott Disick (37) und seine Amelia (19) sind gerade anscheinend unzertrennlich. Erstmals kamen im November 2020 Gerüchte auf, dass der Keeping up with the Kardashians-Star und die hübsche Brünette sich daten sollen. Ein Bekannter der beiden betonte nur wenig später allerdings: Es sei nur eine Flirterei und nichts Ernstes. Das änderte sich jedoch vor einem Monat. Passend zum Valentinstag haben die zwei Turteltauben ihre Beziehung Insta-offiziell gemacht. Jetzt wurden die beiden beim Verlassen eines Hotels gesichtet.

Paparazzi erwischten Scott und Amelia am vergangenen Mittwoch in Miami, wie sie zusammen aus einem Hotel kamen und dann in einen SUV stiegen. Dabei verzogen der dreifache Vater und die 19-Jährige keine Miene und hatten echte Pokerfaces aufgesetzt. Umso vielsagender war dafür das Outfit des Reality-TV-Stars. Das wohl Auffälligste daran, abgesehen von den schwarzen Ledershorts: die Aufschrift auf seinem blauen Hoodie. Denn darauf war zu lesen: "Ye must be born again" (zu deutsch: "Ye muss wiedergeboren werden"). Bezieht er damit etwa Stellung in Kanye Wests (43), dessen Spitzname Ye lautet, und Kim Kardashians (40) aktuellem Scheidungsdrama?

Nur ein paar Tage, bevor die Schnappschussjäger diese Fotos von Scott und Amelia schossen, lichteten sie das Pärchen auch zusammen am Strand ab. Die Bilder zeigen die beiden, wie sie einen sonnigen Tag am Meer genießen und später Hand in Hand wieder in Richtung ihres Hotels gehen.

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick und seine Freundin Amelia Hamlin im Februar 2021

Anzeige

MEGA Sott Disick in Miami im März 2021

Anzeige

MEGA Scott Disick mit seiner Freundin Amelia Hamlin im Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de