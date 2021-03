Die neuen Love Island-Kandidaten haben einen Lookalike! Bald gibt es auf der Liebesinsel wieder: heiße Flirts, wilde Küsse, intimes Techtelmechtel und vielleicht sogar wahre Liebe? Ab dem achten März flimmert die fünfte Staffel der beliebten Dating-Realityshow über die TV-Bildschirme. Welche heißen Feger den Zuschauer in Teneriffa vor Augen geführt werden, ist bereits bekannt. Den ein oder anderen Fan dürften die neuen Gesichter auch an Kandidaten früherer Staffeln erinnern: Promiflash stellt euch die Doppelgänger der neuen Islander vor!

Emilia Würsching hat was von der einstigen "Love Island"-Kandidatin Anna Iffländer. Die zwei blonden Schönheiten teilen nicht nur die gleiche Haarfarbe, sondern haben auch beide ein herzliches, sympathisches Lächeln. Mit ihrem Lächeln und ihren süßen Grübchen katapultierte sich Katharina Neher noch vor Ausstrahlung der Show in die Herzen der Fans. Optisch erinnert sie an das Ex-"Love Island"-Sternchen Melanie Molcnio.

Bei der neuen Kandidatin Greta Engelfried könnte der Zuschauer direkt an die Gewinnerin der letzten Staffel – Melina Hoch – denken. Beide Ladys teilen die zierliche Figur und überzeugen mit ihrem natürlichen Erscheinungsbild. Ob es Greta damit auch mit ihrem Couple ins große Finale schafft? Ihre diesjährige Mitstreiterin Nicole hingegen sieht vom Typ her Natascha Beil ähnlich, die in der zweiten Staffel ihr Glück auf der Liebesinsel suchte.

Die heiße Truppe der "Love Island"-Mädels wird mit den Beautys Bianca Balintffy Livia Piotrowicz erweitert. Singlelady Bianca könnte glatt als Doppelgängerin von Asena Neuhoff aus der dritten Staffel durchgehen. Livia erinnert wiederum an "Love Island"-Schönheit Geraldine Grunow. Diese hatte auf der Insel letztes Jahr kein Glück mit der Liebe – hoffentlich stehen die Sterne für Livia besser.

Wer Liebhaber der Sendung jetzt schon völlig um den Verstand bringt, ist Hottie Adriano Monaco. "Love Island"-Fans erinnert sein verschmitztes Lächeln und hübsches Auftreten an Danilo Cristilli (24) – aber es werden auch Vergleiche mit David Beckham (45) herangezogen! Man darf also gespannt sein, welche Lady Adrianos Herz in der Show erobern wird.

Auch die flirthungrigen Singles Fynn Lukas Kunz und Dennis Prs stürzen sich auf "Love Island" ins Liebesgetümmel. Eine gewisse optische Ähnlichkeit weist Neuling Dennis mit Ex-Kandidat Luca Wetzel auf. Das süße Sonnyboy-Image von Fynn hingegen erinnert an Blondschopf Silvain Wirkus (26) – Teilnehmer der ersten Staffel.

Für südländischen Charme sorgen neben Adriano auch Breno Alonso und Amadu Couhl. Breno könnte glatt als Bruder von "Love Island"-Star Marcellino Kremers durchgehen! Das sympathische Lächeln verbindet sie allemal. Singleboy Amadu hat dagegen was vom Typ Yasin Cilingir – dieser fand bei "Love Island" in Samira seine große Liebe, die sie kürzlich mit ihrem ersten gemeinsamen Kind und einer Hochzeit besiegelten – das könnten auch für Amadu vielversprechende Aussichten sein!

