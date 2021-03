Wann kann sich Brittany Cartwright endlich Mutter nennen? Im September gab die "Vanderpump Rules"-Darstellerin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann und Reality-TV-Kollegen Jax Taylor ein Kind erwartet. Mittlerweile scheint Brittanys Schwangerschaft schon gut fortgeschritten zu sein – immerhin hat sie einen ziemlich großen Babybauch. Wann genau ihr kleiner Sohn zur Welt kommen soll, war bislang allerdings nicht bekannt. Doch jetzt gibt Brittany den errechneten Geburtstermin preis!

In ihrer Instagram-Story schreibt die 32-Jährige, dass ihr Nachwuchs am 13. April das Licht der Welt erblicken soll. "Und ich kann es kaum erwarten", fügt sie hinzu. Laut ihrer Ärzte sei es jedoch auch möglich, dass der Kleine etwas früher komme. Doch Brittany nimmt das gelassen: "Er wird kommen, wenn er bereit ist. Er ist vollkommen gesund und ein großer Junge. Ich bin schon so verliebt."

Zwischenzeitlich hatte Brittany unter ihrer Schwangerschaft ganz schön zu leiden. Im November klagte sie über schlimme Übelkeit. "Ich sage euch, die Morgenübelkeit meldet sich nicht nur morgens!", erklärte die Brünette damals ihrer Community. Im ersten und zweiten Schwangerschaftstrimester habe sie die meisten Tage im Bett verbracht.

Instagram / mrjaxtaylor Jax Taylor und Brittany Cartwright in Los Angeles

Instagram / brittany Brittany Cartwright, Januar 2021

Instagram / brittany Brittany Cartwright im Dezember 2020

