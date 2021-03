Die Queen (94) durchlebt gerade eine harte Zeit. Im britischen Königshaus bangt man vor Prinz Harrys (36) und Herzogin Meghans (39) Enthüllungsinterview mit Oprah (67) und die Gesundheit ihres Ehemanns Prinz Philip (99) bereitet ebenfalls Sorge. Seit über zwei Wochen liegt er im Krankenhaus und wurde nun sogar am Herzen operiert. Während dieser Krisenzeiten scheint sich die Monarchin jetzt aufmuntern zu wollen: Sie hat sich zwei neue Welpen zugelegt!

Nach dem Tod ihres geliebten Corgis Volcan am Ende des vergangenen Jahres wurde die Queen zuletzt nur noch von ihrem verbliebenen Hund Candy durchs Leben begleitet. Jetzt sind aber zwei neue Corgi-Welpen in den Buckingham Palace eingezogen, wie The Sun berichtet. "Es heißt, die beiden bringen eine Menge Lärm und Energie ins Haus", erzählte ein Insider. Die Namen und das Geschlecht der beiden wurde bisher noch nicht verraten.

Mit ihren Vierbeinern verbindet die Queen schon seit Jahrzehnten ein besonderes Verhältnis. Im Alter von 18 Jahren fing sie bereits an, Corgis zu züchten und verwöhnte ihre Hunde stets mit einem speziellen Speiseplan. Im Jahr 2015 stellte sie die Zucht dann jedoch ein.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Jahr 2010

Getty Images Queen Elizabeth II. mit einem Hund im April 2010

Getty Images Die Queen mit vier Hunden im Jahr 1969

