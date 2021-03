Ob da wohl das Herz zu laut geklopft hat? Der Countrystar Blake Shelton (44) und die beliebte Sängerin Gwen Stefani (51) daten sich seit 2015, die Beziehung wurde im Oktober 2020 mit einem Antrag von Blake gekrönt. Für die Hochzeit finden die beiden Turteltauben bislang leider keinen passenden Termin. Und jetzt kommt ein weiteres Detail ans Licht: Der Patchwork-Vater kann sich gar nicht genau an die Reaktion seiner Gwen erinnern!

Der 44-Jährige stellte seiner Freundin die Frage aller Fragen erst im vergangenen Jahr auf seiner Farm in Oklahoma. Eine Verlobung ist ein aufregender Meilenstein im Leben, an den man sich für immer erinnert. Naja, vielleicht doch nicht an alles: Wie der Country-Sänger sich jetzt in einem Interview mit Access Hollywood äußerte, kann er sich nicht mehr entsinnen, ob Gwen laut "Ja" gesagt hat. "Ich erinnere mich, dass sie anfing zu weinen. Und ihr ältester Sohn Kingston saß genau neben ihr, als es passierte!" Die Ex-No Doubt-Frontfrau hat Blake gefragt, ob sie ihm geantwortet habe – aber der war sie nicht sicher! Zum Glück hat Sohn Kingston gut aufgepasst: "Mama, das hast du! Ich hab gehört, wie du 'Ja' gesagt hast!" Das ging ja gerade noch mal gut!

Hätte das sympathische Vorzeige-Pärchen nicht einfach noch mal auf dem Smartphone nachschauen können, was Gwen geantwortet hat? Nein, denn ganz Promi-untypisch haben die beiden den Antrag nicht als Video aufgezeichnet. Aber Blake versichert: "Es war ein magischer Moment!".

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Oktober 2020

ROMA / MEGA Gwen Stefani und Blake Shelton Arm in Arm im Februar 2020

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani im Jahr 2020

