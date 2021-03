The Masked Singer hält aktuell wieder alle Rätselfans in Atem! Inzwischen ist schon Halbzeit bei der beliebten Gesangsshow mit den kostümierten Promis. Mit Katrin Müller-Hohenstein (55) alias das Schwein, Franziska van Almsick (42) alias das Einhorn und Henning Baum (48) alias das Quokka sind schon drei Stars rausgeflogen – sieben sind noch übrig. Auch der Dinosaurier ist noch im Rennen um den begehrten "The Masked Singer"-Pokal. Aber welcher Star verbirgt sich hier bloß?

Der Dino hat sich von Woche zu Woche gesteigert. Nachdem er anfangs noch nicht nach einem Profi geklungen und außerdem seine Stimme verstellt hatte, klingt er inzwischen wie ein richtiger Sänger! Deshalb kann das Rateteam sich auch noch nicht festlegen. Die Fans tippen im offiziellen Voting des Senders ProSieben am ehesten auf den Popsänger Sasha (49). Auf Platz zwei und drei liegen die Comedians Luke Mockridge (31) und Sascha Grammel (47).

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Dinosaurier-Indizien:

- Spielzeugwarengeschäft

- Box mit einem A

- blaue Bälle in Bällebad

- Schild "Urknall-Sauber"

- Schild "Ur-Alt"

- Schild "Saurier-Neu"

- Schild "Saurier-Fresh"

- Rubik's Cube

- Schulranzen

- Vulkan

- Kartoffelsalat

- Luftschlangen

- "Wäre es nicht großartig, einen Dinosaurier zu treffen? Doch Dinosaurier trifft man nicht, die sind längst ausgestorben – dachten wir bis heute."

- "Ich bin ein Dinosaurier, nicht Dino, nicht Saurier – ein Dinosaurier!"

- "Meine Ur-Ur-Ur-Ur-Uroma hat immer gesagt: Ein richtiger Dinosaurier braucht zum Überleben spitze Zähne."

- "Mein Vorfahren sind schon lange nicht mehr da… Ich bin der einzige Vertreter meiner Art."

- "Ich werde mich hier heute durchbeißen und beweisen, dass ich brüllen kann wie ein ganz Großer."

- "Jetzt bin ich schon fast wie ein großer Tyrannosaurus Rex. Solche Zähne möchte ich auch mal haben. Richtig Dinosaurier-mäßig. Doch ein großer Dinosaurier zu sein, ist echt anstrengend."

- "Manchmal ist der Dino traurig. Er hätte gerne schon für andere Dinosaurier gesungen, doch die sind alle schon lange nicht mehr da. Seine alten Freunde, der liebe Langhals, der Feuervogel und Rumpelbums – alle nicht mehr da. Der Dino ist der Letzte seiner Art."

- “So viel Zeit ist vergangen. Das Gute ist: Ich habe neue Freunde gefunden, die immer bei mir sind und mit mir spielen."

- "Meine Freunde geben mir Kraft, machen den Dino glücklich, und diese Energie nehme ich jetzt mit auf die Bühne."

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Dinosaurier

Instagram / sasha.music Sasha, Sänger

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Dinosaurier

