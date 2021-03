Livia Piotrowicz spaltet schon jetzt die Meinungen der Love Island-Fans – aber nicht etwa wegen ihres Verhaltens auf der Liebesinsel, sondern eher aufgrund ihres Outfits! In der Auftaktfolge der beliebten Kuppelshow wurden die Islander direkt mit einem Reality-TV-Hammer überrascht: Nach der ersten Paarungszeremonie gab sich nämlich gleich die erste weibliche Granate die Ehre. Livia betrat die "Love Island"-Villa in einem hautengen goldfarbenen Overall – und der sorgte für ordentlich Diskussionen im Netz!

Während vor allem die männlichen Islander um Adriano Monaco und Co. Livias funkelndes Outfit während der Show feierten, gingen die Meinungen auf Twitter stark auseinander. "Hat Livia ihren Anzug aus einer Thermodecke gebastelt?", "Dank Livia werde ich mir morgen mal wieder Folienkartoffeln machen" oder auch "Dieses Outfit von Livia toppt wirklich alles, was ich bis jetzt im Trash-TV gesehen habe – aber nicht im positiven Sinne", kommentierten beispielsweise drei Nutzer den Look der Islanderin im Netz.

Doch bei vielen anderen "Love Island"-Fans kam Livias auffälliger Overall richtig gut an. "Also Livia ist ja mal eine Granate und in dem Outfit hat Sie einen Hammer-Auftritt hingelegt – und erst ihr Body" oder auch "Livia kann es tragen", schwärmten unter anderem zwei User auf der Nachrichtenplattform.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

