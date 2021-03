Ashley Tisdale (35) kann die Geburt ihres Babys kaum abwarten. Im September gab die High School Musical-Darstellerin bekannt, dass sie mit ihrem ersten Kind schwanger ist. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Christopher French (38) erwarten ein Mädchen – und das könnte sich jederzeit auf den Weg machen, denn Ashley ist mittlerweile hochschwanger. Kurz vor der Entbindung ließ die Beauty ihre Fans nun an einem besonders emotionalen Moment teilhaben.

Auf Instagram veröffentlichte die 35-Jährige ein Foto von sich inmitten von Stramplern und anderem Babyzubehör. Wie emotional sie beim Anblick der klitzekleinen Babykleidung wird, beschreibt sie in der Bildunterschrift. "Ich sitze hier und lege die Kleidung für meine Tochter zusammen und werde plötzlich von Emotionen überwältigt", verriet die werdende Mutter.

Eine Schwangerschaft während einer Pandemie sei auch für Ashley eine Herausforderung – gleichzeitig aber auch ein sehr erfüllendes Gefühl, wie sie weiter schrieb. Dass die Schauspielerin aus New Jersey diese Erfüllung verdient hat, finden auch ihre Follower. "Genieße dieses neue Kapitel in deinem Leben. Sei glücklich, denn nur darauf kommt es an", schrieb beispielsweise ein User unter dem Pic.

Instagram / ashleytisdale Christopher French und Ashley Tisdale

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Schauspielerin

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale im Januar 2020

