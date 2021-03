Ashley Tisdale (35) läutet den Baby-Countdown ein! Die Schauspielerin und ihr Mann Christopher French (38) haben im September vergangenen Jahres verkündet, dass ihr erster gemeinsamer Nachwuchs unterwegs ist. Damals war auf den Bildern nur eine einzige Wölbung zu erkennen. Doch in den vergangenen Monaten ist ihre Tochter wohl ordentlich gewachsen und damit auch Ashleys Bauch: Das beweist ein neues Foto, das die werdende Mama nun im Netz teilte.

Auf ihrem Instagram-Account postete die High School Musical-Darstellerin ein Bild, das sie hochschwanger am Strand zeigt. Um ihre Bald-Mama-Wölbungen perfekt in Szene zu setzen, hatte sie sich für die Aufnahme in einen hautengen Einteiler geworfen. "Fast fertig", kommentierte die 35-Jährige den Beitrag und wollte ihre Fans damit wohl wissen lassen, dass die Geburt ihres ersten Kindes kurz bevorsteht.

Dass sich Ashley auch mit XXL-Babybauch superwohl in ihrer Haut fühlt, stellte sie in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis. Anfang Februar zeigte sie sich auf einem Spiegel-Selfie zum Beispiel splitterfasernackt. "Wir verwenden so viel unserer Zeit darauf, unsere Liebe anderen zu geben. Lasst uns anfangen, uns selbst zu lieben und unsere Körper in jeder Verfassung und Form zu lieben", schrieb sie unter dem Post.

Christopher French und Ashley Tisdale

Ashley Tisdale, TV-Bekanntheit

Ashley Tisdale, Februar 2021

