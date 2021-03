Ella Bleu Travolta (20) tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern. Im vergangenen Juli musste die US-Amerikanerin sich von ihrer Mutter verabschieden. Kelly Preston (✝57) war an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung gestorben – für ihren Mann John Travolta (67) und die drei gemeinsamen Kindern Benjamin (10), Jett und Ella ein entsetzlicher Verlust. Unterkriegen lässt die Familie sich aber nicht. Ella darf sich nun sogar über eine neue Filmrolle freuen.

Das teilte die 20-Jährige, die bisher in kleineren Rollen zu sehen war, ganz euphorisch auf Instagram mit: "Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit, die sich mir geboten hat, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Daniela Amavia und Michael Mendelsohn in diesem spannenden neuen Projekt", schrieb sie zu einem Medienbericht über den Film, der den Titel "Get Lost" tragen wird.

Wie Deadline berichtet, handelt es sich dabei um eine moderne Neuinterpretation von Alice im Wunderland, in der die Kreaturen von Menschen verkörpert werden. Ella spielt die Hauptrolle, die in dieser Version Alicia heißt. Die junge Frau reist mit dem Rucksack durch Europa, um den letzten Wunsch ihrer Mutter zu erfüllen. Dabei trifft sie auf ein kurioses Mädchen und erlebt eine verrückte Nacht.

Getty Images Kelly Preston, ihr Mann John Travolta und Tochter Ella bei der "Old Dogs"-Premiere in Hollywood 2009

Getty Images Kelly Preston, John Travolta und Ella Bleu im Jahr 2018

Instagram / ella.travolta Ella Bleu Travolta, 2019

