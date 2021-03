Janina Uhses Haare sind außer Rand und Band! In den sozialen Netzwerken präsentiert sich der einstige GZSZ-Star stets als Sonnenschein. Mit ihrem ansteckenden Lächeln, ihren Kochkünsten und ihrem Humor weiß die Frohnatur genau, wie sie bei ihrer Community für gute Laune sorgt. Jetzt ließ die Schauspielerin für ein Foto ihre Haare fliegen: Janina (31) teilte ein Bild mit wilder Sturmfrisur – und ihre Fans freut's!

"Bissl windig hier", lautete die ironische Bildbeschreibung unter Janinas ulkigem Instagram-Foto. Auf dem Pic grinst die gebürtige Husumerin bis über beide Ohren, während ihre Haare kreuz und quer vom Winde verweht werden. Mit großer Sonnenbrille, eingemummelt in Strickjacke und Schal steht die 31-Jährige an einem Aussichtspunkt auf Lanzarote und genießt die frische Brise, die ihr durch das Haar weht. Mit dem Hashtag "Wind of Change" vollendete die Kochbuchautorin ihren Post.

Janinas Fans scheinen auch ihren völlig unglamourösen Look total zu lieben und reagierten mit zahlreichen Herzchen-Emojis. "Sehr schöne Bilder – sympathisch, ehrlich, natürlich", schwärmte ein User von der "Betonrausch"-Darstellerin. Ein anderer gab der Schleswig-Holsteinerin prompt einen Tipp, wie man sich das windige Wetter zunutze machen kann: Kitesurfen! Ob Janina diesen Vorschlag wohl realisieren wird?

Getty Images Janina Uhse bei der Filmpremiere von "Der Vorname", Oktober 2018

Instagram / janinauhse Janina Uhse im März 2021

Getty Images Janina Uhse, Kochbuchautorin

