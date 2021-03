Cheyenne Floyd spricht über ihre Schwangerschafts-Wehwehchen! Der Teen Mom-Star ging vor einigen Monaten mit süßen News an die Öffentlichkeit: Sie erwartet ihr zweites Baby! Die erste Tochter der TV-Bekanntheit kam im Jahr 2017 zur Welt. Inzwischen verriet die bald zweifache Mama, dass sie einen Jungen mit dem Namen Ace Harold Davis erwartet. Doch die neuen Umstände machen der Mutter auch zu schaffen. Jetzt offenbart Cheyenne: Sie leidet unter Blähungen und Sodbrennen!

Darüber sprach die 28-Jährige nun in einem YouTube-Video, in dem sie ihren Fans ein Update zu ihrer Schwangerschaft gab. "Ich leide diese Woche sehr unter Blähungen und fühle mich aufgedunsen, das kann ich nicht abstreiten", gab die Reality-TV-Darstellerin preis. Auch Sodbrennen mache der Beauty schwer zu schaffen. "Ich habe das Gefühl, dass mein Sodbrennen so schlimm war, dass mein Kopf weh tat und sich das in eine Migräne verwandelte", erklärte sie ihre Schmerzen.

Doch Cheyenne werde sicherlich alle Schwangerschafts-Wehwehchen vergessen, wenn ihr kleiner Spross endlich auf der Welt ist. Vor allem ihr Töchterchen Ryder kann es offenbar kaum erwarten, ihren Bruder endlich in die Arme schließen zu dürfen. Mit ihrer Instagram-Community teilte Cheyenne die große Vorfreude ihres Kindes auf den neuen Erdenbürger: "Ryder wollte immer einen kleinen Bruder und schwört, dass sie es die ganze Zeit wusste."

Anzeige

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd mit ihrem Partner Zach Davis, März 2021

Anzeige

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd und Zach Davis

Anzeige

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd und ihre Tochter Ryder, Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de