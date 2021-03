Diese Granate ist bisher noch nicht eingeschlagen: Florian Szupories (28) bezog die Love Island-Villa, um die Couples dort mächtig durchzuwirbeln. Doch für Gefühlschaos konnte er anfangs noch nicht sorgen: Der Neue muss sich erst mal als Single durchschlagen. Dabei ist er durchaus erfahren im TV-Dating – im vergangenen Jahr umwarb er bei Die Bachelorette das Herz von Melissa Damilia (25). Doch die rechnet ihrem ehemaligen Verehrer offenbar keine allzu großen Chancen aus.

Trotz ihrer Unstimmigkeiten bei der Rosenshow habe sie Florian als netten Mann in Erinnerung, erzählte Melissa im "Love Island"-Podcast "Der Morgen danach". Sie glaube dennoch nicht, dass er bei “Love Island” die große Liebe finden werde: “Bei Florian bin ich mir ein bisschen unsicher. Ich wüsste jetzt nicht, ob er da jemanden wegschnappen könnte.” Wolle er Erfolg haben, müsse er sich in jedem Fall von einer anderen Seite präsentieren, überlegte die 25-Jährige. Für ihn spreche hingegen, dass die beiden Kuppelformate sehr unterschiedlich seien.

Am ehesten sehe sie Florian an der Seite von Bianca Balintffy: "Ich dachte, vom Optischen her passt er eigentlich gut zu dem Bild, das Bianca beschrieben hatte." Bisher hätten die beiden aber zu wenig Zweisamkeit miteinander gehabt, um das Potenzial einzuschätzen, befand sie abschließend.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTL II Florian Szupories bei "Love Island" 2021

Anzeige

Instagram / flotista Florian Szupories im Herbst 2020

Anzeige

Instagram / flotista "Love Island"-Kandidat Florian Szupories

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de