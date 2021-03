Diesen Schönheitseingriff hat sich Richard Lugner (88) bestimmt anders vorgestellt! Der österreichische Baumeister macht keinen Hehl daraus, dass er nicht nur gerne wesentlich jüngere Partnerinnen an seiner Seite hat, sondern auch, dass er sein Äußeres der ein oder anderen Beauty-Behandlung verdankt. So tätigte der Geschäftsmann erneut einen Gang zum Schönheits-Doc, doch statt Botox-Spritzen erhielt der Unternehmer eine besorgniserregende Nachricht: Der Arzt untersuchte einen braunen Gesichtsfleck von Richard auf Krebs!

Richard selbst ist der neue kleine Fleck über der Augenbraue aufgefallen, erzählte er gegenüber der Kronen-Zeitung. Doch damit ging der Reality-TV-Star nicht zum Hausarzt, sondern plante, sich einer Botox-Behandlung zu unterziehen. Doch Artur Worseg, der Chirurg des 88-Jährigen, wollte sich vor der eigentlichen Schönheitstherapie zunächst um den braunen Fleck kümmern und entnahm direkt eine Biopsie der betroffenen Stelle. "Da schaut Worseg jetzt, ob es Krebs ist. Vorsicht sei besser als Nachsicht", weiß Richard.

2016 wurde bei Richard bereits Prostatakrebs festgestellt, den er erfolgreich besiegte. Anfang letzten Jahres ist der Baulöwe dann auch an Hautkrebs erkrankt. Auch dieser konnte erfolgreich entfernt werden. Doch wie der Befund des Arztes dieses Mal ausfällt, bleibt zunächst abzuwarten. Trotz der vergangenen Diagnosen hat sich Richard stets eine lebensbejahende Haltung bewahrt. "Ich bin ein glücklicher Mensch, ich belaste mich mit so was nicht. Ich habe die Eigenschaft, dass ich solche Sachen einfach wegstecken kann", gab er gegenüber dem Kurier an.

Anzeige

ActionPress Richard Lugner und seine Ex-Ehefrau Christina in Wien, März 2021

Anzeige

ActionPress Richard Lugner in einer Wiener Arztpraxis, 2021

Anzeige

Getty Images Goldie Hawn und Richard Lugner bei einer Pressekonferenz für den Wiener Opernball 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de