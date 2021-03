Jana Ina Zarrella (44) plaudert aus dem Set-Nähkästchen. Am Montag startete die bereits vierte Staffel des beliebten Flirtformats Love Island. Seit der ersten Staffel ist auch die Frau von Giovanni Zarrella (43) mit dabei und begleitet die flirtwilligen Singles als Moderatorin durch die berühmte Paarungszeremonie, in der sich die Kandidaten regelmäßig vercouplen müssen. Für die Zuschauer dauern diese Momente nur ein paar Minuten. Nun verrät Jana Ina, wie lang diese Nächte aber wirklich gehen.

Mit Promiflash spricht die Moderatorin über die anstrengenden Zeiten während der Dreharbeiten. "Ich fange manchmal an, eine Paarungszeremonie um Mitternacht zu drehen und drehe dann bis vier Uhr morgens", verrät sie. Das schöne Wetter auf Teneriffa könne das Team dabei auch nicht wirklich genießen, sie würden eigentlich die meiste Zeit in Container-Büros verbringen. Seit Jahren seien es aber immer dieselben Mitarbeiter, daher sei die Zeit zusammen schön und man freue sich darauf.

In diesem Jahr bekommt die 44-Jährige vor Ort prominente Unterstützung. Pietro Lombardi (28) wurde vom Sender auf die kanarische Insel eingeladen. Der Ex-DSDS-Juror soll seine beliebten Livestreams von Teneriffa aus schicken. Normalerweise macht der Musiker das immer in den Werbepausen von Zuhause aus.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 8. März, um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, "Love Island"-Moderatorin

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella im Februar 2021

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

