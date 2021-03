Fiona Erdmann (32) schwebt auf Wolke sieben! Vor rund vier Jahren lernte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren Mohammad in einem Strand-Restaurant in Dubai kennen. Bei den zwei Turteltauben könnte es aktuell nicht besser laufen: Sie wurden im vergangenen August zum ersten Mal Eltern. Die Influencerin brachte den kleinen Leo Luan auf die Welt. Und jetzt beweist Fiona einmal mehr, wie glücklich sie mit ihrem Liebsten ist: Zu seinem Geburtstag widmete sie ihm ein paar süße Zeilen im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Beauty nun einige Schnappschüsse mit ihrem Partner. Das Liebespaar wirkt auf den Fotos sehr glücklich und vertraut miteinander. "Meine Liebe, mein Freund, mein Rückgrat, mein Partner in Crime und Daddy unseres wunderschönen Sohnes... Happy Birthday", gratulierte Fiona ihrem Moe unter dem Beitrag. Sie sei so stolz auf alles, was sie mit ihm gemeinsam in den vergangenen Jahren erreicht habe. "Ich liebe dich so sehr, dass Worte es nicht beschreiben können", demonstrierte die 32-Jährige ihre Gefühle.

Die zahlreichen Fans der Influencerin freuen sich ebenfalls über das Liebesglück. Unter dem Post finden sich neben zahlreichen Glückwünschen auch viele Komplimente. "Ihr seid so ein wunderschönes Paar. Das muss ich immer wieder betonen" und "Ihr passt so super zusammen. Bleibt immer so glücklich wie heute", lauteten nur zwei der begeisterten Kommentare von ihren Followern.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Freund Mohammad

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Freund Mohammad und ihrem Sohn Leo Luan

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Freund Mohammad

