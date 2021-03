Herzogin Meghan (39) gönnt sich selbst nach dem weltweiten Trubel um ihr heikles TV-Interview keine Verschnaufpause! Gerade erst hatte sich die Frau von Prinz Harry (36) gemeinsam mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey (67) zu einem offenen und ehrlichen Gespräch zusammengesetzt – und dabei teils schockierende Erfahrungen aus ihrem Royal-Dasein offenbart. Kurz nach der Ausstrahlung des brisanten TV-Talks widmete sich die Mutter von Archie Harrison (1) jedoch schon wieder ihrer wohltätigen Arbeit: Meghan richtete anlässlich des Internationalen Frauentags einen rührenden Brief an eine Londoner Schule!

Das emotionale Schreiben veröffentlichte die Robert Clack School jetzt auf Twitter – und in diesem Brief wird klar, wie optimistisch Meghan in die Zukunft blickt. "Ihr alle, die jungen Frauen und Männer, die heute hier sind, ebnet den Weg für eine bessere Zukunft und mehr Mitgefühl", lautet es in der Botschaft der 39-Jährigen. Außerdem rief sie die Schülerinnen und Schüler auf: "Kleine Taten des Mitgefühls haben die Macht, einen wahrhaftigen und dauerhaften Unterschied zu machen."

Doch damit nicht genug, denn Meghans Brief enthielt auch noch eine ganz persönliche Nachricht an die jungen Erwachsenen. Der Hintergrund: Vor dem Austritt aus dem britischen Königshaus hatte sie die Schule schon einmal persönlich besucht – und bei diesem Treffen hatten ihr die Schüler ein Kleidungsstück geschenkt. "P.S. Ich habe die Jacke des Debattierteams mit nach Kalifornien genommen und trage sie oft", schreibt die werdende Mutter.

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019 in Südafrika

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan an der Robert Clack Upper School in London, März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de