Wird Christian Polanc (42) seinem Ruf als härtestem Let's Dance-Profi gerecht? Der Tanzlehrer ist bereits dafür bekannt, dass er seinen prominenten Schülern im Training nichts durchgehen lässt. Wer mit ihm für die Show trainiert, sollte also besser Vollgas geben und sich gleichzeitig warm anziehen. In diesem Jahr bringt er Moderatorin Lola Weippert (24) Waltzer, Cha-Cha-Cha und all die anderen Disziplinen bei. Promiflash hat bei der TV-Beauty mal nachgehakt: Ist Christian wirklich so streng?

"Ich nenne Christian nicht umsonst Christian Grey von Fifty Shades of Grey, denn er hat immer eine verbale Peitsche mit dabei", erklärte Lola gegenüber Promiflash. Der 42-Jährige scheint beim Thema Tanztraining also tatsächlich unerbittlich zu sein. Aber selbst Christian kann gelegentlich auch anders. "Mittlerweile gibt es auch mal Lob für mich und das motiviert mich umso mehr", freute Lola sich.

Ob streng oder nicht – mit Christian über das "Let's Dance"-Parkett zu schweben, war schon im Vorfeld Lolas großer Wunsch. Der Tanzprofi durfte sich seine Partnerin in diesem Jahr selbst aussuchen. Als er sich dann für Lola entschied, kullerten bei der 24-Jährigen sogar ein paar Freudentränen.

