Geht ein Temptation Island-Pärchen etwa bereits getrennte Wege? Jüngst wurden die Paare bekannt gegeben, die ihre Beziehung in diesem Jahr in dem Fremdflirt-Format testen wollen. Auch Ex-Bachelor-Kandidatin Meike Emonts und ihr On-Off-Freund Marcus wollen ihre Liebe auf die Probe stellen – die Brünette möchte herausfinden, ob der Beau der Richtige für sie ist. Promiflash wurden nun allerdings Informationen zugespielt, die darauf hindeuten, dass die Beziehung von Meike und Marcus das Experiment nicht überstanden hat!

Ein Screenshot eines vermeintlichen Tinder-Profils des Muskelmanns wurde Promiflash durch einen Leser übermittelt – womöglich schaut sich der Kölner auf der Dating-Plattform bereits anderweitig um. Ob es sich dabei allerdings tatsächlich um das echte Profil von Meikes Partner handelt, ist nicht sicher – verifiziert ist der Account nämlich nicht. Und auch der Name des "Temptation Island"-Kandidaten stimmt nicht ganz überein – der Online-Casanova nennt sich in dem Portal nämlich Marc und nicht Marcus.

Voraussichtlich müssen sich die Fans der beiden dementsprechend bis zum Ende der Staffel gedulden, um herauszufinden, ob es für Meike und Marcus ein Happy End gibt – oder ob das Duo nach den Dreharbeiten dann doch getrennte Wege geht.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

TVNOW Marcus und Meike, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

TVNOW Marcus, "Temptation Island"-Kandidat 2021

TVNOW Meike, "Temptation Island"-Kandidatin 2021

