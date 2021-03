Wer liebt es nicht, sich einfach mal verwöhnen zu lassen? Das dachte sich wohl auch Schauspielerin Selma Blair (48) und genoss eine richtige Wohlfühlbehandlung. Im Netz teilt die "Eiskalte Engel"-Darstellerin viele Momente mit ihren Fans – so auch ihr neuestes Friseurerlebnis. Damit gewährt die sympathische Schauspielerin gewohnt uneitel einen Einblick in ihren Alltag. Ihr neuer Look scheint vor allem eine Auffrischung ihres charakteristischen Fransenschnitts zu sein. Selmas verwuschelte Kurzhaarfrisur wurde jetzt wieder zum Strahlen gebracht.

Das Ergebnis hält die 48-Jährige in einer Bildstrecke auf ihrem Instagram-Account fest und mit ihrer neuen haselnussbraunen Haarfarbe ist sie offensichtlich total glücklich. "Ich fühle mich wie neugeboren", lobt sie das Werk ihrer Friseurin. Die sanfte und fachmännische Behandlung von Lorri Goddard habe ihr sehr gefehlt. In letzter Zeit hat die Mutter eines Sohnes das Färben ihrer Haare wohl des Öfteren selbst in die Hand genommen und erklärt: "Farbe zum selbst Anrühren ist großartig. Aber kein Vergleich." Die neuen Strähnchen scheinen für die "American Crime Story"-Darstellerin jedenfalls ein echtes Highlight zu sein!

Die Zeiten der braven schulterlangen Mähne à la Vivian Kensington aus "Natürlich blond" hat Selma offensichtlich lange hinter sich gelassen. Ob Undercut, blonder Bob oder raspelkurz geschoren – die Schauspielerin war schon immer sehr offen für stylishe Veränderungen. Dem brünetten Kurzhaarschnitt ist die sportliche 48-Jährige nun aber schon eine ganze Weile treu.

Anzeige

Instagram / selmablair Selma Blair beim Friseur

Anzeige

Instagram / selmablair Selma Blair 2016

Anzeige

Getty Images Selma Blair bei einem Event in Beverly Hills im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de