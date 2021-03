Süße Geburtstagsgrüße von Tommi Schmitt an Caro Daur (26)! Seit mehreren Monaten sind der Comedy-Autor und die Influencerin ein Paar. Zwar teilen die Turteltauben nicht allzu viele Kuschelfotos im Netz – einige kurze Blicke auf das verliebte Duo konnten die Fans jedoch bereits erhaschen. Umso mehr dürften sich die Follower der zwei nun über diese Schnappschüsse freuen: Anlässlich Caros Ehrentag veröffentlichte Tommi gleich mehrere Knutschfotos der beiden!

In seiner Instagram-Story postete der "Studio Schmitt"-Moderator am Freitag mehrere Aufnahmen aus einem Fotoautomaten, die ihn mit der Bloggerin zeigen. Während die zwei auf einem Bild nur schmusen, gibt der "Gemischtes Hack"-Star seiner Freundin auf einem anderen einen dicken Schmatzer auf die Wange, was diese sichtlich strahlen lässt. Zu dem niedlichen Anblick schrieb der 32-Jährige: "Diese Frau hat heute Geburtstag, und das ist gut so!"

Erst vor Kurzem hatte der Wahl-Kölner in einem Podcast offen über die Beziehung zu der Instagrammerin gesprochen – und vor allem verraten, warum sich die beiden nach einem kurzen Versteckspiel inzwischen auch als Paar zeigen: "Es ist dann irgendwann fast schon affig. Das ist schwer, das irgendwie geheim zu halten!"

Anzeige

Instagram / tommischmitt Caro Daur und Tommi Schmitt

Anzeige

Instagram / carodaur Caro Daur und Tommi Schmitt, 2021

Anzeige

ZDF/ Joachim Gern Tommi Schmitt, Moderator der ZDFneo-Show "Studio Schmitt"

Anzeige

Was sagt ihr zu den Knutschfotos? Wirklich süß! Nicht mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de