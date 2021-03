Sie lösen Dennis und Nicole ab! Am vergangenen Freitagabend fand auf Love Island die zweite Paarungszeremonie statt. Bei der feierlichen Wahl kam es zu einer riesigen Überraschung: Emilia schnappte sich aus heiterem Himmel Fynn, der zuletzt noch mit Greta verpartnert war. Und auch sonst wurden die Karten ziemlich neu gemischt. In einer Promiflash-Umfrage nach der zweiten Entscheidungsnacht steht nun fest, wer das neue Lieblingsduo der Leser ist!

In dem Voting mit stolzen 3000 Teilnehmern wurden Emilia und Fynn ganz deutlich zum absoluten Favoritenpärchen gewählt. 42,4 Prozent (1.271 Stimmen) der User feiern es, dass die süße Blondine auf ihr Herz gehört und sich den zurückhaltenden Verkäufer geschnappt hat! Offenbar sehen sie bei Fynn mit Emilia mehr Potenzial als mit Greta. Kurz dahinter landen Nicole und Dennis mit 34,6 Prozent (1.037 Stimmen). Die Fans hatten die beiden nach dem "Love Island"-Auftakt am stärksten ins Herz geschlossen. Diese Poleposition müssen sie nun aber abgeben.

Der dritte Rang geht mit 17,9 Prozent (538 Stimmen) an Bianca und Adriano. Die Rheinbergin und der Münchner näherten sich in den vergangenen Folgen einander immer weiter an – mal sehen, wie rosig es für sie weiterläuft! Mit Platz vier müssen sich Greta und Breno zufriedengeben. Nur 3,3 Prozent der Leser (99 Stimmen) halten die beiden für ein Traumpaar. Die 21-Jährige wird das wohl ähnlich sehen – schließlich heulte sie in der vergangenen Folge Rotz und Wasser, nachdem ihr Fynn ausgespannt worden war. Für absolut inkompatibel halten die Promiflash-Fans Livia und Amadu. Magere 1,8 Prozent (55 Stimmen) wählen sie zu ihrem Lieblingspaar. Dabei ist der Trommler doch für Livia das perfekte Abbild ihres Traummannes! Wie es mit den Islandern weitergeht, erfahren die Zuschauer heute Abend um 22:05 Uhr auf RTL2.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI / Paris Tsitsos Dennis und Nicole, "Love Island"-Teilnehmer

RTLZWEI / Paris Tsitsos Bianca und Adriano, "Love Island"-Teilnehmer

RTLZWEI Breno und Greta

RTLZWEI Amadu und Livia

