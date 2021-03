Die Neu-Mama könnte wohl gerade nicht glücklicher sein. Erst vor wenigen Tagen durfte sich Brenda Patea (27) darüber freuen, endlich ihr Baby auf der Welt begrüßen zu dürfen. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wurde stolze Mutter eines kleinen Mädchens, dem sie den Namen Mayla gab. Jetzt meldet sich das Model mit einem Update bei seiner Webgemeinde und sagt: Es sei superhappy.

In ihrer Instagram-Story erzählt Brenda ihren knapp 300.000 Tausend Followern noch aus dem Krankenhausbett, dass es ihr aktuell gut gehe und auch ihrem Baby gehe es wunderbar. "Sie schläft gerade wie ein Stein. Es ist Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, ich bin richtig happy", gibt die hübsche Brünette preis. Das Einzige, worüber sie nicht ganz so froh ist: die tiefen Schatten unter ihren Augen. "Die Augenringe wachsen", scherzt die 27-Jährige.

Wie sie erzählt, könne sie auch in ein bis zwei Tagen aus der Klinik entlassen werden und dann nach Hause fahren. Darauf freut sich nicht nur Brenda, denn auch ihre Familie wartet schon voller Vorfreude auf sie und ihre kleine Mayla. "Ich bin so gespannt wie das alles wird, also der Alltag", betont die Brünette und verspricht, sich erneut zu melden, wenn sie wieder in den eigenen vier Wänden ist.

Instagram / brendapatea Brenda Patea in der 33. Schwangerschaftswoche

Instagram / brendapatea Brenda Patea im November 2020

Instagram / brendapatea Brenda Patea in Berlin im März 2021

