Sam Dylan (30) ist noch immer total empört! Der einstige Prince Charming-Kandidat berichtet seinen Fans gern aus sämtlichen Lebenslagen. Ob im Urlaub mit Georgina Fleur (30) oder turtelnd mit seinem Freund Rafi Rachek (31) – die TV-Bekanntheit erfreut ihre Fans mit allerlei lustigen und skurrilen Geschichten. Jetzt rief der 30-Jährige gemeinsam mit seinen Followern bei einem Teleshopping-Anbieter an: Doch anstatt einer konstruktiven Produktauskunft kassierte Sam von der Mitarbeiterin eine heftige Beleidigung!

In seiner Instagram-Story erzählte Sam von einem Koffein-Haarspray eines Teleshopping-Anbieters. Den Reality-TV-Darsteller interessierte dabei, ob das Produkt auch im Gesicht angewendet werden kann – also rief er bei dem Homeshopping-Sender an. Doch nachdem Sam seine Frage gestellt hatte, antwortete die Dame am Apparat: "Ich würde dir auch empfehlen, morgens drei Sprüher in den Kaffee zu geben. Am besten eignet sich das aber auch, wenn du es anzündest und dir in den Ar*** schiebst."

Diese Reaktion verschlug dem ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmer wortwörtlich die Sprache. Im Promiflash-Interview machte Sam seiner Empörung nun Luft: "So wurde ich noch nie beleidigt nach einer normalen Frage", zeigte sich der gebürtige Cloppenburger völlig entsetzt. Die Beleidigung der Dame interpretierte er dabei als homophob. "Ich weiß, dass ich keine tiefe Stimme habe, aber mich deswegen direkt hinsichtlich meiner Sexualität zu beleidigen – das hätte ich niemals gedacht", erklärte Sam.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

TV NOW / Stefan Gregorowius Sam Dylan, Reality-TV-Star

Instagram / houseofdylan Georgina Fleur und Sam Dylan

