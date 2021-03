Pfui, was stinkt denn hier so? Das haben sich Sarah Lombardi (28) und ihr Verlobter Julian Büscher (27) neulich wohl gefragt, als sie mit Alessio (5) im Auto saßen. Die Sängerin wunderte sich, warum die Jacke ihres Sohnes so penetrant nach Fisch gestunken hatte. Nachdem sie via Social Media zunächst einige lustige Theorien darüber aufgestellt hatten, fiel Sarah schließlich ein, wieso ihr Sohn so müffelt.

"Ich nehme seit ein paar Wochen Omega-3-Kapseln. Das sind Kapseln mit Fischöl und die hatte ich mit in der Waschmaschine. Jetzt haben wir einfach einen Fisch mit im Auto", erklärte die 28-Jährige lachend in ihrer Instagram-Story. Kurz zuvor hatte sie ihren Fans noch angewidert erklärt: "Alessios Jacke hat so richtig eklig nach Fisch gestunken. Aber so richtig eklig!" Sie habe sich darüber sehr gewundert, denn eigentlich hatte sie die Jacke erst kurz vorher gewaschen.

Es scheint so, als wäre Sarah aktuell etwas durch den Wind – ob das etwas mit ihrem großen Tag zu tun hat? Dabei ist die Hochzeitsplanung der beiden aufgrund der aktuellen Situation eigentlich eher in den Hintergrund gerückt, wie die Beauty kürzlich noch erklärt hatte: "Ich freue mich zwar [auf die Hochzeit], aber zur Zeit geht es erst mal darum, dass wieder Normalität ins Leben kommt."

