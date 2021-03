Eva Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris Broy sind zurück in der Schule! Seit Februar flimmern wieder neue Folgen der beliebten Daily Soap Krass Schule – Die jungen Lehrer über die Fernsehbildschirme. In der sechsten Staffel hatte bereits die Dschungelcamp-Siegerin von 2018, Jennifer Frankhauser (28), einen Auftritt in der Scripted-Reality-Serie. Nun wird die Gesamtschule erneut prominenten Besuch bekommen: Eva und Chris werden nächste Woche Gäste in dem TV-Format sein.

Am 23. und 24. März werden um 17:05 Uhr zwei neue Folgen von "Krass Schule – Die jungen Lehrer" mit Eva und Chris bei RTL2 ausgestrahlt. Die beiden Episoden mit den Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmern wird unter dem Motto "Gegen Hass im Netz" stehen. Ihr Seriencharakter war früher selbst Schülerin an der Erich-Felbert-Gesamtschule und wird Direktorin Sonja besuchen, mit der sie eine lose Freundschaft pflegt. Als sie und ihr Verlobter mitbekommen, dass Schüler Leonard Opfer von Mobbingattacken wird, möchte das Paar helfen.

Da Eva und Chris selbst schon Erfahrungen damit gemacht haben, wollen sie nun auf die Jagd nach dem Cybermobber gehen. Erst vergangenes Jahr war das Paar während ihrer Teilnahme bei "Das Sommerhaus der Stars" mies beschimpft worden. Ob die beiden nun dabei helfen können, den Übeltäter zu finden und den Beleidigungen ein Ende zu bereiten, wird nächste Woche bei "Krass Schule – Die jungen Lehrer" aufgelöst.

Ausstrahlung der beiden Folgen mit Eva Benetatou und Chris Broy am Dienstag und Mittwoch, 23. und 24. März 2021

Jenny Frankhauser bei "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Eva Benetatou und Chris Broy

Eva Benetatou und Chris Broy

