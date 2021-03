Gigi Hadid (25) möchte ihr Glück am liebsten mit der ganzen Welt teilen! Im September des vergangenen Jahres wurden das Model und ihr Liebster – der ehemalige One Direction-Star Zayn Malik (28) – Eltern von Töchterchen Khai. Seitdem präsentiert die Laufstegschönheit ihren Nachwuchs immer wieder in schicken Outfits. Jetzt teilt die Neu-Mama ein weiteres süßes Babyfoto! Auf dem Bild mit Khai ist deutlich zu erkennen, wie sehr Gigi ihr Mutter-Dasein genießt.

In ihrer Instagram-Story zeigt die 25-Jährige ein Foto von sich auf dem Sofa. Die Hauptperson auf dem Bild ist jedoch eine andere Schönheit, denn Gigi hält ihr Töchterchen liebevoll im Arm. Auf dem Selfie ist Khais Hinterkopf zu sehen, während sie sich dicht an den Körper ihrer Mutter kuschelt und offenbar schläft. Für das Model scheint das ein herrlisches Gefühl zu sein. "Das Beste", kommentiert sie das Foto.

Wie auch auf all den Bildern, die Gigi bisher von ihrer Tochter gezeigt hat, ist darauf nicht das Gesicht des Babys zu sehen. Ändern wird sich daran auch in naher Zukunft nichts, wie ihre Schwester Bella (24) gegenüber Vogue bereits verriet. Solange die kleine Khai nicht selbst entscheiden kann, ob sie im Rampenlicht stehen will, wird ihre Mutter sie auch nicht in diese Position drängen.

