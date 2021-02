Nicht nur Mama Gigi Hadid (25) – auch Töchterchen Khai ist modisch unterwegs! Vor wenigen Monaten wurden die Laufstegschönheit und ihr Freund Zayn Malik (28) zum ersten Mal Eltern. Ihr kleines Mädchen erblickte im September 2020 das Licht der Welt und kann ihrer Model-Mutter in Sachen Fashion jetzt schon Konkurrenz machen: Khai ist in jungen Jahren nämlich schon genauso stylish unterwegs wie die 25-Jährige!

In ihrer Instagram-Story teilt Gigi jetzt einige Throwback-Fotos – unter anderem eines, das ihre kleine Maus an Neujahr zeigt. Auf dem Bild ist Khais Gesicht zwar nicht zu sehen, da sie mit dem Rücken zur Kamera gerichtet ist, dafür aber ihr wintertaugliches Outfit: Sie trägt zu einer süßen Pudelmütze einen kuscheligen, rosa Schneeanzug aus dem Modehaus Tommy Hilfiger (69), der sogar mit ihrem Namen bestickt ist!

Dass Gigi Khais Gesicht im Netz bisher noch nicht gezeigt hat, hat einen einfachen Grund – sie möchte die Privatsphäre ihrer Tochter schützen. Das hatte ihre Schwester Bella Hadid (24) kürzlich in einem Vogue-Interview erklärt: "Ich denke, sie [Gigi] will im Netz echt sein. Aber bis ihr Kind nicht selbst entscheiden kann, im Rampenlicht stehen zu wollen, wird sie sie nicht in diese Position bringen."

Instagram / gigihadid Gigi Hadids Tochter Khai

Getty Images Gigi Hadid, Model

Getty Images Gigi und Bella Hadid

