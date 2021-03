Für Kate Lawler fühlt sich das Mama-Dasein alles andere als rosig an. Die einstige Gewinnerin der britischen Ausgabe von Big Brother und ihr Verlobter Martin sind im vergangenen Februar stolze Eltern eines Mädchens geworden – Noa. Doch nur kurz nach der Geburt wurde bei ihrer Tochter eine Infektion festgestellt, weshalb sie bis vor rund einer Woche immer wieder ins Krankenhaus musste, um dort behandelt zu werden. Die Sorgen um ihr Neugeborenes belasten die Reality-TV-Darstellerin sehr.

In einem emotionalen Post auf ihrem Instagram-Account offenbart Kate, dass es nicht zwingend das Beste sei, eine Neu-Mama zu sein – im Gegenteil, es habe sie gebrochen. Zwar müsse Noa mittlerweile nicht mehr in die Klinik, dennoch habe sie 14 von den ersten 33 Tagen ihres Lebens im Krankenhaus verbracht. Außerdem schlafe ihr Kind momentan maximal zwei Stunden pro Nacht. All das nagt an der Virgin-Radio-UK-Moderatorin. "Ich komme mental nicht gut damit zurecht und wünschte, ich könnte für meine Tochter stärker sein. [...] Ich bin an dem dunkelsten Ort, an dem ich je war... Aber ich versuche, positiv zu bleiben", gesteht die 40-Jährige.

Sie fühle sich, als ob sie als Mutter versage, weil sie die ganze Zeit erschöpft und frustriert sei. Kate habe es sich anders vorgestellt, ein Baby zu haben. "Aber ich liebe mein Kind und ich habe mich nun beinahe fünf Wochen lang dafür eingesetzt, dass sie am Leben bleibt. Ich stille Tag und Nacht, ich tröste, halte, küsse und kuschle sie, betont die Britin.

Instagram / thekatelawler Kate Lawler und ihr Verlobter Martin

Instagram / thekatelawler Kate Lawlers Baby Noa im März 2021

Instagram / thekatelawler Kate Lawler und ihr Baby Noa im März 2021

