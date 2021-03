Breno Alonso wurde von einer Ex-Teilnehmerin zu Love Island überredet! Dem gebürtigen Brasilianer dürften eigentlich jede Menge Frauen zu Füßen liegen, immerhin kann er als Mitglied der SixxPaxx nicht nur einen heißen Körper vorweisen, sondern weiß sich auch zu bewegen. Nichtsdestotrotz sucht er derzeit in dem beliebten Kuppelshow-Format nach seiner Traumfrau. Den Mut, bei "Love Island" mitzumachen, nahm der Hottie nach einem Gespräch mit der ehemaligen Kandidatin Sandra Janina zusammen!

In einem Promiflash-Interview erinnert sich die Blondine jetzt an ein paar Worte, die sie vor einiger Zeit mit dem Single-Mann in Berlin gewechselt habe: "Der Breno war bei der SixxPaxx-Show damals dabei, der saß mit uns am Tisch." Er habe im Gespräch mit ihr damals Interesse an "Love Island" bekundet, woraufhin sie ihn ermutigt habe, sich zu bewerben: "Dann habe ich ihm gesagt: 'Ja mach's doch!' Und ich habe ihm gesagt: 'Ja, schreib mir einfach, wenn du noch etwas wissen willst.'" Wenige Monate später habe sie dann tatsächlich eine Nachricht von Breno erhalten. "Da habe ich ihn dann ein bisschen überzeugt, dass er es machen soll, wenn er Bock darauf hat", erzählt Sandra.

Die einstige "Love Island"-Granate hatte im vergangenen Jahr selbst an der Show teilgenommen und sie mit Henrik Stoltenberg verlassen – kurz darauf folgte jedoch die Trennung. Inzwischen scheint Sandra ihr Liebesglück aber an der Seite des Ex-Are You The One?-Kandidaten Juliano gefunden zu haben.

RTLZWEI Breno in der "Love Island"-Strandhütte

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / sandra_janina_ Juliano und Sandra Janina

