Müsste sich Greta Engelfried nicht eigentlich bei Nicole bedanken? In der vergangenen Folge mussten die Love Island-Kandidaten nämlich entscheiden, welche beiden Islander aus der Casa Amor in die Villa zurückkommen dürfen. Weil Nicole ihren Dennis "opferte", fiel die Wahl auf Greta und Adriano Monaco. Doch Gretas Rückkehr in die Villa hat sich Nicole offenbar anders vorgestellt. Die Schwäbin stellt klar: Sie hätte von Greta definitiv mehr Dankbarkeit erwartet!

"Greta kam als erstes wieder rein und es hat sie nicht gejuckt. Wir haben sie gesaved und dann wird es nicht gedankt", sagte Nicole nach der Paarungszeremonie enttäuscht. Das Zuschauer-Voting ergab zwar, dass ihr Dennis in der Show bleibt. Dennoch war die Stuttgarterin von den Ereignissen des Tages sichtlich mitgenommen. Mit ihrer Dankbarkeitserwartung spaltete Nicole nach der Sendung das Netz. "Inwiefern hat es Greta nicht gejuckt? Die hat sich voll gefreut, gejubelt, geweint vor Freude", setzte sich ein Twitter-User für die zierliche Bad Homburgerin ein.

Andere reagieren sarkastisch auf Nicoles Selbstlosigkeit: "Nachhilfestunde in Nächstenliebe von Nicole. Mensch, merke: Es muss immer Danke regnen, Handkuss und Kniefall mindestens." Während sich einige mit der Kuppelshow-Teilnehmerin solidarisieren, konnte der Großteil der Netzgemeinde ihre Enttäuschung über Greta nicht nachvollziehen. "Ich opfere mich und dann jetzt allen die Schuld geben", zeterte ein User, der kein Verständnis für sie hatte.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Dennis und Nicole, "Love Island"-Teilnehmer

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, "Love Island"-Kandidatin, Frühling 2021

RTL2 Dennis und Nicole bei der "Love Island"-Paarungszeremonie

