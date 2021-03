Auf was dürfen sich die Alles was zählt-Fans freuen? Mitte Februar wurde bekannt: Die einstige Unter uns-Darstellerin Barbara Prakopenka (28) steigt in die beliebte TV-Serie rund um die einflussreiche Familie Steinkamp ein. In Zukunft wird die gebürtige Weißrussin die Eiskunstläuferin Greta Voss verkörpern. Im Promiflash-Interview gab Barbara jetzt einen ersten Vorgeschmack auf die neuen Folgen: Ihr Seriencharakter Greta sorge für Action in Schotterberg!

"Die 'Alles was zählt'-Fans dürfen sich auf frischen Wind freuen", erklärte Barbara gegenüber Promiflash. Doch wird Greta tatsächlich nur für neuen Schwung in der Serie sorgen oder bietet die Rolle der Eiskunstläuferin auch Potenzial für jede Menge Spannungen? "Es gibt ein schönes Zitat, welches ich gelesen habe und sehr passend für Greta finde – es geht so: 'Jeder Mensch ist wie ein Mond. Er hat eine dunkle Seite, die er niemandem zeigt'", deutete die Schauspielerin an.

Ob Greta ihre "dunkle Seite" in Schotterberg dann auch tatsächlich zum Ausdruck bringen wird, bleibt abzuwarten. Doch, wer weiß, vielleicht erfahren es die Zuschauer sogar noch in diesem Monat: Immerhin läuft die erste "Alles was zählt"-Folge mit Barbara schon am 29. März bei RTL.

Instagram / barbara.prakopenka Barbara Prakopenka im September 2020

Frederic Kern / Future Image Barbara Prakopenka, 2019

Instagram / barbara.prakopenka Barbara Prakopenka, August 2020

