Zwischen Ray J (40) und Princess Love (36) scheint momentan wieder alles rundzulaufen. 2016 gab der Rapper dem Social-Media-Star das Jawort. In den darauffolgenden Jahren wurden sie Eltern einer Tochter und eines Sohnes. Anfang des vergangenen Jahres gab das Paar jedoch seine Trennung bekannt und reichte die Scheidung ein. Nur wenigen Monate später zogen sie den Antrag allerdings wieder zurück – vorerst: Denn seit September gehen sie schon wieder getrennte Wege. Nun sind sich die beiden aber erneut nähergekommen – und haben die Scheidung zum zweiten Mal gecancelt.

Wie TMZ berichtet, hat sich das Ehepaar offenbar wieder versöhnt. Laut Gerichtsdokumenten, die der Nachrichtenwebsite vorliegen, soll Princess Love im Februar Schriftstücke eingereicht haben, um die Scheidung zu verhindern. Ray J hat diese Unterlagen angeblich unterzeichnet. Allerdings handle es sich bei dem Antrag um eine Zurückweisung der Scheidung unter Vorbehalt. Das heißt: Wenn sich die Meinung des 40-Jährigen oder seiner Liebsten ändert, kann dieser Schritt einfach wieder rückgängig gemacht und die formelle Eheauflösung erneut eingeleitet werden.

Ray J und Princess Love sollen auch schon wieder zusammen wohnen. "Wir sind in Miami. Wir werden nach Miami ziehen. Und ich glaube nicht, dass wir bald nach Los Angeles zurückkehren werden", verkündete der "One Wish"-Interpret im Februar in der Show TMZ Live.

Getty Images Princess Love und Ray J, 2018

