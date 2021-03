Zayn Malik (28) genießt sein Vater-Dasein in vollen Zügen! Im September 2020 überraschten der ehemalige One Direction-Star und seine Freundin Gigi Hadid (25) ihre Fans mit einer überaus erfreulichen Neuigkeit: Das Paar hat sein erstes Kind – eine kleine Tochter namens Khai – auf der Welt begrüßt. Seither halten sich die Eltern mit ausführlichen Infos zu ihrem Familienleben aber eher zurück. Bis jetzt: Zayn gab private Einblicke – und dabei schwärmte er von seinem Töchterchen Khai und seiner Gigi!

"Im Moment dreht sich alles ums Füttern und Windeln wechseln. Es ist abgefahren", scherzte Zayn in der in der US-Radioshow "Valentine In The Morning". Allerdings sei es Gigi und ihm leicht gefallen, sich an ihre neue Rolle als Eltern zu gewöhnen. "[Khai] hat es uns leicht gemacht. Sie schläft wirklich gut und sie liebt ihre Milch", betonte der stolze Vater und freute sich: "Sie ist ein tolles Baby!"

Zayn hatte aber nicht nur liebe Worte für seine kleine Tochter Khai übrig – auch von seiner Liebsten Gigi schwärmte er in den höchsten Tönen. "Sie ist eine unglaubliche Mutter", erklärte der "Dusk Till Dawn"-Interpret und verdeutlichte: "Natürlich ist sie eine große Hilfe bei allem und sie macht es so gut."

Instagram / zayn Zayn Malik im Januar 2021

Getty Images Gigi Hadid, Model

Instagram / zayn Zayn Malik, Musiker

